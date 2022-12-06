Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что сейчас в социальных сетях появляются материалы, которые могут быть опасными для Байдена.

Об этом он рассказал на своем канале.

«В Штатах нарастает колоссальный скандал, и там началась избирательная компания президентская уже, за полтора года (до выборов – Ред.). Значит, Илон Маск уже полностью раскрыл свои карты, за кого он и кого лоббирует», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, Твиттер начал публиковать ранее закрытые материалы о том, что по просьбе высокопоставленных демократов в период избирательной президентской компании в социальной сети убирали плохие новости. Как подчеркнул Дмитрий Спивак, сейчас публикуют те материалы, которые могут быть очень опасными для Байдена.

«И если эта волна сейчас пойдет против Байдена, это может привести к тому, что может быть начата процедура импичмента нынешнего президента», - заявил Дмитрий Спивак.

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