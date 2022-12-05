Публицист Александр Новохатский сообщил, что информационно-психологические спецоперации влияют прежде всего на общественное мнение.

Об этом он рассказал на канале «Садок вишневый».

«Они (украинские чиновники – Ред.) очень далеки от этого. Они предпринимают определенные действия, дают определенные указания, там работает определенная машина, на которую эта психологическая составляющая операции не действует. На кого же действует психологическая составляющая? – сообщил Александр Новохатский.

По словам публициста, психологическая составляющая ИПСО в первую очередь влияет на общественное мнение, поэтому россияне используют этот механизм для работы с теми людьми, которые ориентируются не на собственную совесть, не на внутреннее понимание, не на внутренние знания, а на какие-то пропагандистские. тезисы, брошенные в информационное поле нарративы.

«Таким образом, формируется информационная оболочка или информационное поле, в котором находится человек и очень тяжело может оттуда выйти. Вот на них рассчитаны и рассчитываются все информационные вбросы», – заявил Александр Новохатский.

Как писала ранее Politeka, Александр Новохатский рассказал, почему у россии нет никакого геоэкономического влияния на континенте.

Также Politeka сообщала, что россияне поделили украинцев на группы: кого ждала ликвидация, а кого «перевоспитание».