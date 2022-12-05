Об этом он рассказал в программе «Разные люди».
По словам гостя программы, сегодня медицина на фронте испытывает проблему не только с ошибками неподготовленных специалистов, но и с тем, куда тратятся средства. В частности, отмечает он, многие волонтерские средства буквально выбросили, потому что люди не понимали, как пользоваться медицинским оборудованием, например, теми же турникетами. В то же время сами волонтеры, подчеркивает боевой медик, однозначно пытаются улучшить ситуацию.
«Да, однозначно, это некая личная инициатива. Есть клевые организации, в том или ином виде занимающиеся такой деятельностью, как мы. Есть единичные случаи волонтерства, когда люди просто взяли микроавтобус, за свои средства переоборудовали, поставили необходимую технику и приехали врачи, которые могут и умеют помочь», - рассказывает Алексей Юдкевич.
Но в целом же, констатирует он, отношение к тактической медицине пока оставляет желать лучшего. По словам эксперта, это, скорее, системная проблема, ведь все уровни медицинской подготовки должны работать правильно.
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