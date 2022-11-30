Подполковник ВСУ Григорий Дехтяр сообщил, чего больше всего не хватает сегодня нашим войскам на фронте, и отметил, что освобождение оккупированных территорий еще займет определенный период времени.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам военного, самая распространенная нехватка на фронте – это приборы ночного видения. Как он объясняет, их и довольно дорого купить, и вообще трудно достать. Кроме того, добавляет гость программы, важны также беспилотные летательные аппараты, поскольку именно это может спасти жизнь на фронте. Также важны, отмечает он, автомобили, джипы, БМП, но это, скорее, на случай какой-то быстрой авиации.

«Но беспилотные летательные аппараты и приборы ночного видения – это спасение жизни. И это должно быть приоритетом, мне кажется», - подчеркивает Григорий Дехтяр.

По его мнению, нам не стоит рассчитывать сейчас на скорую победу, как бы ни хотелось. В частности, отмечает подполковник, нужно надеяться на лучшее и готовиться к худшему, ведь нужно освободить еще много территорий.

«Нужно также давать какие-то моменты и на подготовку своих войск, чтобы подготовиться, изучить местность, изучить противника, как он действует, какие его сильные, какие его слабые стороны – это все также нужно изучать на самом деле. Хотелось бы до конца следующего года, чтобы оно закончилось», - заключает Григорий Дехтяр.

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