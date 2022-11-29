Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что лукашенко открыто заявил, что будет уничтожать всех украинцев.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Важнее заявление самого лукашенко. На следующий день после саммита он сделал заявление, которое поставило окончательного его в один ряд уже с организаторами геноцида. Мало того, оно его поставило, возможно, во главе этого списка», - сообщил Михаил Шейтельман.

По слова политтехнолога, лукашенко стал первым, кто призвал к полному, тотальному уничтожению украинцев открыто. Как подчеркнул Михаил Шейтельман, ни один из политических деятелей не призывал еще к этому публично, никто еще не заявлял так открыто, что цель войны – уничтожить всех украинцев.

«Лукашенко сказал следующее: «Пора Зеленскому и Украине остановиться, иначе не будет вообще никого и ничего». И дальше он объяснил, что имеет в виду именно уничтожение всех украинцев. То есть он пообещал, что будет уничтожать каждого украинца», - заявил Михаил Шейтельман.

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