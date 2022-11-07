Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Интересный есть маркер – это трезубец. Этот трезубец происходит из Боспорского царства, которое было создано греками в третьем веке до нашей эры. Там образовалась династия боспорских царей, и уже в третьем веке до нашей эры там уже у Спартока ІІІ встречается герб трезубец», - сообщил Сергей Удовик.

По словам эксперта, скорее всего династия киевских князей пошла именно от этой царской династии боспорских королей. Что касается поляков, то, как подчеркнул Сергей Удовик, у них была сарматская идеология, и их гербы происходили еще из сарматской культуры.

«У поляков, в их Речи Посполитой была вот эта сарматская идеология. Они очень гордились, что у них сарматские корни», - добавил Сергей Удовик.

Как писала ранее Politeka, Иван Патриляк рассказал, где и зачем Хмельницкий искал союзников во время Национально-освободительной войны.

Также Politeka сообщала, что эксперт Сергей Удовик рассказал про восстановление Киевского княжества: «Начинается новый расцвет».





