Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.
«В 1440 году был избран великим князем Казимир Ягайлович, и было восстановлено Киевское княжество уже в полном объеме во главе с Алельком, это сын князя Владимира Ольгердовича, которого убрали тогда. И при Алельке начинается тогда новый расцвет вот этого Киевского княжества», - сообщил Сергей Удовик.
По словам публициста, во времена правления Алелька территории Киевского княжества были очень большие и доходили с одной стороны до Черного моря, а с другой – до Беларуси. Как отметил Сергей Удовик, в то время Киевское княжество контролировало много торговых путей, которые постепенно восстанавливались.
«А его сын Симеон с 1455 года начинает создавать такой союз православный против экспансии Польши. И киевский князь был во главе этой пирамиды по значимости и статусу», - добавил Сергей Удовик.
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