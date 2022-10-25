26 октября с 10:00 до 18:00 в Киеве состоится публичное обсуждение проблем сохранения и защиты историко-культурного достояния Украины в условиях российской агрессии.

«Конференция должна стать платформой для обмена опытом отечественных и международных экспертов, исследовавших вопросы защиты недвижимого культурного наследия и культурных ценностей в условиях войны», – сообщили о целях мероприятия организаторы международной научно-практической конференции «Культурное наследие в условиях войны: защита, сохранение и реставрация».

Украину на конференции будут представлять Екатерина Чуева, заместитель министра культуры и информационной политики Украины (ранее возглавляла музей Ханенко, пострадавший от массированного вражеского обстрела Киева 10 октября), генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля Куковальская и др.

Спикерами мероприятия будут и представители украинских городов, историко-культурное наследие которых понесло существенные потери в результате войны. В частности, ожидаются выступления музейщиков и историков Чернигова, Харькова, Одессы и Мариуполя, исторические памятники которых наиболее пострадали от массированных вражеских обстрелов.

Эксперты из Польши и Германии расскажут об опыте послевоенного восстановления исторического и культурного достояния городов, уничтоженных во время Второй мировой войны, а представители Грузии и Сирии поделятся опытом спасения культурного и исторического наследия в условиях современных войн.

Среди участников мероприятия и те, от кого зависит возможная международная помощь Украине. Специальные гости конференции: Стин Норлов – глава Офиса Совета Европы в Украине, Хакан Ширер Демир – консультант Совета Европы и Александр Фебиг – представитель Международного альянса по защите наследия в зонах конфликта.

Кроме обмена опытом, участники мероприятия планируют обсудить механизмы оценки для предстоящего взыскания репараций от страны-агрессора. О каких суммах пойдет речь – узнаем уже в скором времени.

Организатор конференции — столичный Департамент охраны культурного наследия, главный партнер — Dovgiy Family Office, инвестиционная компания семьи Довгих, активно участвующая в защите историко-культурных объектов Киева. Компания, в частности, помогает спасти после обстрелов экспозиции природоведческого музея. Именно благотворительный фонд семьи Довгих «Можемо разом» профинансировал строительство сооружений для защиты от вражеских обстрелов исторических памятников столицы, среди которых монументы основателям города Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди на набережной Днепра и на Майдане Независимости. При содействии фонда создана также защитная конструкция для иконы Богородицы Никопеи на Золотых Воротах и ​​других объектов культурного и исторического наследия Киева.

Мероприятие пройдет под эгидой UNESCO. Прямая трансляция конференции будет доступна на YouTube-канале столичного Департамента охраны культурного наследия.