Инженер по добыче нефти и газа Андрей Закревский сообщил, что в Украине нужно научиться с умом использовать отходы.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«К любому выбросу СО2 добавляется водород и получаются первичные углеводороды: метан или метанол. А дальше уже химическое превращение и образуются пластики, химические вещества, минеральные удобрения и т.д. Любой выброс СО2 скоро будет цениться», – сообщил Андрей Закревский.

По словам инженера, сейчас уже существуют технологии, позволяющие полностью очистить выбросы. И чистый СО2 на самом деле – это промышленный продукт, который стоит значительных денег. Андрей Закревский подчеркнул, что у нас в Украине огромная проблема с тем, что мы просто так сжигаем газ.

«Газ, когда сжигается, – это чистая вода и чистый СО2. Но я что-то не слышал, чтобы кто-то у нас из выброса хотя бы воду забирал, водяной пар. Вообще выброс получается при температуре в зависимости от предприятия от 800 до 900 градусов. А температуру почему не убираем? У нас по пальцам можно пересчитать проекты, где просто температуру забирают избыточную», - заявил Андрей Закревский.

Инженер добавил, что в Украине зря тратятся и СО2, и вода, и температура, которые можно было бы использовать.

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