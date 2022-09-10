Общественный деятель Григорий Пригеба заявил, что уверен, что Луганщина скоро снова будет под контролем Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

По мнению общественного деятеля, на Луганщине остались наши люди, украинцы, которые не смогли выехать.

«Я верю сегодня во всех нас, в здравые силы и верю, что Луганщина скоро вернется и все будет нормально, она украинская. И Луганск - это Украина. В преддверье, кстати, дня города Луганска. Давайте, луганчане, празднуйте там, скоро придем. Да, Луганщина, кто бы там как не относился, я знаю, большинство людей ждут, что Украина вернется. Слава нашим Вооруженным силам, президенту и береги нас всех Господь! Все будет Украина», - заявляет Григорий Пригеба.

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