Вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко рассказал, какая ответственность сегодня во время войны с россией лежит на нем лично и на их организации.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам гостя программы, он понимает, что его опыт работы с социальными структурами дает прекрасную возможность помогать украинцам. Поэтому, говорит эксперт, его и выбрать вице-президентом Красного Креста Украины, эта его деятельность будет самой эффективной и полезной во время войны.

«Реформировать Красный Крест Украины начали до того, как начались активные боевые действия. И сегодня мы можем четко сказать, что во время войны, во время этого нашествия Красный Крест Украины – одна из самых эффективных волонтерских независимых негосударственных общественных организаций, которая помогает гражданским людям, помогает украинцам», - заявляет Павел Розенко.

Поэтому, говорит вице-президент ЧХУ, он понимает, что есть определенная ответственность и вообще избегать ее или прятаться от нее нельзя никому. Его же ответственность, утверждает гость программы, состоит в том, чтобы свои знания в социальной сфере использовать для того, чтобы сегодня помогать людям.

«Я точно не сожалею о том, что являюсь сегодня частью краснокрестного движения», - подчеркивает Павел Розенко.

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