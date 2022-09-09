Вице-президент Красного Креста Украины Павел Розенко рассказал, как после российской агрессии 2014 года изменилась их организация и чего она достигла сегодня.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

По словам вице-президента ЧХУ, в 2014 году их организация имела и структуру, и неплохих руководителей, и государственное финансирование. Тем не менее, констатирует он, напор молодых волонтерских структур, начавших работать совершенно по-новому, в этой ситуации как-то отодвинул Красный Крест на второй план. Следовательно, рассказывает гость программы, у государства возник вопрос, для чего в условиях кризиса финансировать Красный Крест, если есть более эффективные волонтерские и общественные организации.

«И тогда получилась парадоксальная картина: вроде бы государство сделало хуже для Красного Креста и забрало у него финансирование, но это заставило всех в Красном Кресте мобилизоваться и понять, что структуру терять нельзя, людей терять нельзя, потому что это действительно патриоты, волонтеры, преданные люди», - объясняет Павел Розенко.

Следовательно, констатирует он, в 2016-2017 годах появилось определенное понимание того, что Красный Крест должен меняться, что структуру терять нельзя, а потому тогдашние руководители этим и занялись. По словам эксперта, ранее в среднем в ЧХУ было 2-3 тысячи волонтеров, а сегодня - около 8.

«Красный Крест начал новую жизнь, не отвергая старую, начал активно работать, набирать обороты, начал работать с международными структурами», - подчеркивает Павел Розенко.

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