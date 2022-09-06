Политтехнолог Михаил Шейтельман рассказал, что каждый может сделать в интернете, чтобы помочь Украине в информационной войне против россии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Самое эффективное – это когда вы делаете, что вы и так делаете в обычной жизни, потому что тогда вы это умеете. Вы неожиданно во время войны не научитесь чему-то прям такому новому, чего вы никогда не делали», - отмечает Михаил Шейтельман.

В частности, спрашивает он, что для победы Украины делают люди, которые не на фронте, а находятся за границей. В пример эксперт приводит Чичваркина, предпринимателя, который, соответственно, умеет доставлять грузы и собирать деньги.

Как рассказывает политтехнолог, сейчас он занялся именно этим: Чичваркин собирает деньги со своих друзей, знакомых, на них покупает оборудование и для армии в частности, а также бронежилеты и медикаменты, организовывает логистику и доставляет это в Украину. То есть, констатирует он, люди в интернете также могут заниматься тем, что делали и до этого, но в рамках информационной войны.

«Если вы пишете посты, шутите, то шутите про войну так, чтобы путину пусто было, если вы что-то серьезное пишете, то серьезное. Если вы всем рассказываете про какие-то фильмы просто в жизни, потому что вы любите смотреть фильмы, то найдите те фильмы, которые, как вам кажется, сейчас помогут Украине, и их советуйте», - объясняет Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман сообщил, что количество убитых в Украине военнослужащих рф с каждым месяцем увеличивается.

Также Politeka писала о том, что Компаниченко рассказал о ритуалах чествования памяти воинов ВСУ.











