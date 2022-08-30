Об этом он рассказал в своём блоге.
«Он заткнулся не от хорошей жизни. На Западе ещё гадают, почему молчит путин, а в россии понимают, что он молчит, потому что ничего не может сделать (с высокоточными украинскими ударами по военным объектам, - Ред.)», - отметил Михаил Шейтельман.
Как отметил эксперт, недавние высокоточные удары украинских военных по временно-оккупированному Крыму буквально лишили путина дара речи.
«путин, чтобы хоть как-то развеять молчание, решил подписать указ об увеличении российской армии, но с 2023 года», - подчеркнул Михаил Шейтельман.
По мнению политолога, путин ничего не может сделать с эффективными действиями украинских военных, поэтому он не даёт никаких комментариев, что фактически означает принятие поражения.
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Как сообщала Politeka, Иван Патриляк рассказал, где и зачем Хмельницкий искал союзников во время Национально-освободительной войны.
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