Об этом он рассказал на канале «Православная церковь».

«Ангел Хранитель является ближайшим другом и спутником православного христианина. Поэтому отношение к Ангелу Хранителю должно быть таким, как и отношение к своему другу. И как можем попросить у своих друзей то, в чем нуждаемся, сказать им то, что чувствуем, что болит, и обратиться к настоящему другу в любое время суток, в любом положении и обстоянии, точно также можем обращаться к своему Ангелу Хранителю», - сказал отец Митрофан.

Он отметил, что чаще всего обращаемся к Ангелу Хранителю, чтобы он сохранил нас, поэтому он и называется - Хранителем. «Чтобы он охранял на жизненном пути от искушений дьявольских, потому что дьявол может подсовывать разные картинки, разные искушения в жизни, чтобы человек впал в грех и дальше этот грех послужил поводом к погибели. Поэтому просим Ангела Хранителя, чтобы он сохранил от всякого зла», - пояснил он.

Также, как отмечает отец Митрофан, нужно просить Ангела Хранителя, чтобы он помог преуспевать в добрых делах.

«Мало удерживаться от зла, нужно еще творить добро, чтобы возрастать в своей духовной жизни. Поэтому просим у Ангела Хранителя помощи в добрых делах», - добавил он.

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