Об этом он рассказал в своем блоге.
«Украина начинала свой самостоятельный путь фактически как лидер. Ей сразу пришло много всего», – подчеркивает Александр Кочетков.
В частности, отмечает он, Украина являлась сборочным цехом всего Советского Союза. То есть, объясняет эксперт, именно здесь были самые лучшие интеллектуальные и образовательные ресурсы, сюда свозили все части и тут же фактически составляли готовую высокотехнологичную продукцию, не только ракеты, но и самолеты, корабли.
«Мы получили это по наследству фактически от общего богатства Советского Союза. И мы, к сожалению, не смогли распорядиться этим так, как следовало, то есть приумножать, адаптировать это богатство, это наследие, которое мы получили, до современных условий, как-то развивать», - рассуждает Александр Кочетков.
По словам политолога, украинское руководство скорее рассчитывало на то, что государство с этим наследием будет самостоятельно гармонично развиваться, что все будет так, как раньше. Тем не менее, констатирует он, потом заводы мы начали пилить на металлолом, начали появляться олигархи.
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Как сообщала Politeka, Бизяев рассказал, почему во Второй мировой Финляндия вышла из переговоров с СССР.
Также Politeka писала о том, что Кочетков рассказал, какие факторы определяют возможность контрнаступления.