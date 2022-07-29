Политический эксперт Александр Кочетков рассказал, с какой базой независимая Украина вышла из Советского Союза и почему ей это не удалось развить.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Украина начинала свой самостоятельный путь фактически как лидер. Ей сразу пришло много всего», – подчеркивает Александр Кочетков.

В частности, отмечает он, Украина являлась сборочным цехом всего Советского Союза. То есть, объясняет эксперт, именно здесь были самые лучшие интеллектуальные и образовательные ресурсы, сюда свозили все части и тут же фактически составляли готовую высокотехнологичную продукцию, не только ракеты, но и самолеты, корабли.

«Мы получили это по наследству фактически от общего богатства Советского Союза. И мы, к сожалению, не смогли распорядиться этим так, как следовало, то есть приумножать, адаптировать это богатство, это наследие, которое мы получили, до современных условий, как-то развивать», - рассуждает Александр Кочетков.

По словам политолога, украинское руководство скорее рассчитывало на то, что государство с этим наследием будет самостоятельно гармонично развиваться, что все будет так, как раньше. Тем не менее, констатирует он, потом заводы мы начали пилить на металлолом, начали появляться олигархи.

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