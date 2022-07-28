Журналистка Екатерина Котенкова объяснила, что делать людям со статусом внутренне перемещенных лиц, если они так и не получили социальных выплат от государства.

Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».

«Большинство людей, получивших статус внутренне перемещенных лиц, до сих пор не получили социальных выплат от государства», - констатирует Екатерина Котенкова.

Как она рассказывает, министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук также отметила, что сегодня десятки тысяч людей жалуются на то, что они подали заявку, а никакие выплаты им так и не пришли. По словам журналистки, в правительстве это объясняют тем, что в основном речь идет о гражданах, которые регистрировались и подавали свои документы через «Дію». То есть, объясняет она, люди регистрировались в «Дії», а приложение не передало их данные в органы соцзащиты.

«В министерстве централизовали такие выплаты. Министерство соцполитики их выплачивает, но людей было почти 250 тысяч, только 90 тысяч из них уже получили выплаты, остальные – нет», - отмечает Екатерина Котенкова.

Также Ирина Верещук добавила, рассказывает она, что телефон горячей линии для переселенцев 1548 не умолкает, а чаще всего люди обращаются как раз из-за отсутствия выплат. Поэтому, констатирует журналистка, в случае аналогичных проблем или по другим вопросам нужно звонить по номеру 1548, тогда вашим делом будут заниматься в персональном порядке.

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