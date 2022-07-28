Политолог Руслан Бизяев рассказал, что на данный момент и скорее всего в ближайшем будущем никаких перспектив для переговоров между Украиной и россией не будет.

Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Дипломатия всегда формируется из совокупности факторов: сейчас мы видим обострение по всем позициям. Мы слышали резкие заявления лаврова, мы ощущаем ракетные обстрелы, а также мы видим бои на Донбассе и Юге Украины», - отметил Руслан Бизяев.

По словам эксперта, то, что происходит сейчас на фронте, – это не пиковая точка. По его мнению, мы ещё не достигли плато боевых действий.

«Мы понимаем, что в любой момент на карте может появиться ещё один игрок с территории Беларуси. Всё это говорит о том, что как минимум до середины осени предпосылок для политического диалога не будет, по крайней мере, публичного», - сказал Руслан Бизяев.

Как отметил политолог, на данный момент не было сформировано повестки дня, с которой можно было хотя бы попробовать провести переговоры, поэтому, по мнению эксперта, перспектива переговоров в ближайшие несколько месяцев весьма туманная.

Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев рассказал о советско-финских переговорах во время Второй мировой войны.

Также Politeka сообщала, что у оккупантов хватит ресурсов лишь на две операции, где атакуют.