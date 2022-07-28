Об этом он рассказал на канале Знай 24 в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.
«Дипломатия всегда формируется из совокупности факторов: сейчас мы видим обострение по всем позициям. Мы слышали резкие заявления лаврова, мы ощущаем ракетные обстрелы, а также мы видим бои на Донбассе и Юге Украины», - отметил Руслан Бизяев.
По словам эксперта, то, что происходит сейчас на фронте, – это не пиковая точка. По его мнению, мы ещё не достигли плато боевых действий.
«Мы понимаем, что в любой момент на карте может появиться ещё один игрок с территории Беларуси. Всё это говорит о том, что как минимум до середины осени предпосылок для политического диалога не будет, по крайней мере, публичного», - сказал Руслан Бизяев.
Как отметил политолог, на данный момент не было сформировано повестки дня, с которой можно было хотя бы попробовать провести переговоры, поэтому, по мнению эксперта, перспектива переговоров в ближайшие несколько месяцев весьма туманная.
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Как сообщала Politeka, Руслан Бизяев рассказал о советско-финских переговорах во время Второй мировой войны.
Также Politeka сообщала, что у оккупантов хватит ресурсов лишь на две операции, где атакуют.