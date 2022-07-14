Об этом он рассказал на канале «Утро Февраля».
«Мы видим, как чувство ущемленности уже сработало, ведь именно его использовал путин. Он открыл текстом говорил, что россия потерпела поражение в Холодной войне, россия надеялась, что Запад будет более добрым, Запад оказался очень злым, она проиграла и теперь нужно победить для того, чтобы восстановить уважение к себе», - рассказывает Михаил Савва.
То есть, констатирует он, современная россия уже эффективно использовала этот прием. После поражения в войне, рассуждает эксперт, вполне возможен всплеск этих эмоций, что Запад опять из раздавил и они остались врагами, то есть эту тему будут эксплуатировать.
«Это будет точка бифуркации для россии, говоря научным языком: либо это жесткое возвращение к нормам международного права, грубо говоря, возвращение к западной демократии, либо это распад – и в том, и в другом случае агрессия, которую проявляет нынешний российский режим для остальных стран, будет ликвидирована», - рассуждает Михаил Савва.
Как он объясняет, в первом случает международное право не позволит делать то, что сегодня делает режим путина, а во втором - осколки бывшей россии будут выяснять отношения друг с другом, им будет не до остального мира.
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