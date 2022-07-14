Политолог Михаил Савва рассказал, что россия либо развалится на осколки, либо вернется к международному праву, а также объяснил, на каких чувствах играет путин.

Об этом он рассказал на канале «Утро Февраля».

«Мы видим, как чувство ущемленности уже сработало, ведь именно его использовал путин. Он открыл текстом говорил, что россия потерпела поражение в Холодной войне, россия надеялась, что Запад будет более добрым, Запад оказался очень злым, она проиграла и теперь нужно победить для того, чтобы восстановить уважение к себе», - рассказывает Михаил Савва.

То есть, констатирует он, современная россия уже эффективно использовала этот прием. После поражения в войне, рассуждает эксперт, вполне возможен всплеск этих эмоций, что Запад опять из раздавил и они остались врагами, то есть эту тему будут эксплуатировать.

«Это будет точка бифуркации для россии, говоря научным языком: либо это жесткое возвращение к нормам международного права, грубо говоря, возвращение к западной демократии, либо это распад – и в том, и в другом случае агрессия, которую проявляет нынешний российский режим для остальных стран, будет ликвидирована», - рассуждает Михаил Савва.

Как он объясняет, в первом случает международное право не позволит делать то, что сегодня делает режим путина, а во втором - осколки бывшей россии будут выяснять отношения друг с другом, им будет не до остального мира.

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