Практикующий психолог Оксана Королович рассказала, что включает в себя феномен домашнего насилия и как нужно решать эту проблему.

Об этом она рассказала в программе «Сад вишневый».

Как отмечает гостья программы, феномен домашнего насилия включает в себя очень много разных процессов. По ее мнению, сейчас культура насилия принялась, этот феномен воспринимается так, будто бы о нем не стоит говорить, это что-то семейное, личное, постыдное и табуированное.

«В нашей стране хорошо поддержать идею трансформации отношения общества к теме насилия как такового. Я бы сейчас не говорила, что есть только домашнее насилие. У нас насилие есть везде: экономическое, психологическое, социальное насилие. Мы настолько в нем живем, что забываем вообще, что мы в нем», - рассуждает Оксана Королович.

Попутно она отмечает, что агрессия как способ коммуникации в семье – часть культуры «русского мира», там принято и нормально проявлять агрессию и в паре один к другому, и по отношению к детям.

«Насилие – это способ доминирования, это способ борьбы, это способ проявления контакта через агрессию», - подчеркивает Оксана Королович.

Также психолог замечает, что часто термин «домашнее насилие» в восприятии людей сужается к тому, что мужчина бьет женщину. Это, подчеркивает она, сильная категоричность, потому что все сводится к демонизации мужчины, женщина занимает позицию жертвы, а мы – спасателя, то есть классический треугольник Картмана.

«Мы можем поменять женщине мужчину, но, как показывает, к сожалению, практика, не проработав с этой женщиной систему коммуникации, не поменяв у нее систему поведения, вместо одного мужчины будет другой, который будет точно так же с ней себя вести. Это не вопрос вины одного, мы сейчас вообще не про вину одного. Мы говорит о системе в целом, где нет образованности, культуры коммуникации, где очень много травм в системе, которая не дает возможность сблизиться без агрессии», - объясняет Оксана Королович.

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