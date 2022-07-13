Политический эксперт Александр Кочетков объяснил, что переход Украины на военные рельсы предполагает институционную перестройку государства в этих рамках и приоритетность военных задач.

Об этом он рассказал в программе «Садок вишневый».

«Если мы хотим победить, нам нужно поставить всю страну на военные рельсы. И это в общем система военной организации жизни во время войны», - подчеркивает Александр Кочетков.

Как он отмечает, сегодня во всей стране военные задачи должны стоять над всеми остальными, иметь приоритет во всех сферах, а их выполнение должно быть срочным, обязательным и тщательным. В частности, говорит эксперт, даже институционная перестройка должна пройти в рамках перехода на военные рельсы.

«Иначе не может быть, не может быть каких-то дискуссий, не может быть каких-то глупых парламентских законопроектов, не может быть этого во время войны. Кому-то не нравится, что это похоже на диктатуру. Не хочешь собственной диктатуры, получишь диктатуру агрессора, а он панькаться не будет, он будет расстреливать и уничтожать. То есть можно и нужно делать определенные перестройки в системе власти, если ты хочешь победить и остаться», - объясняет Александр Кочетков.

По словам эксперта, мир ожидает, что Украина сейчас выйдет на тот уровень, с которого можно решить проблему агрессивной россии: разоружить, разкромсать и сделать из нее более приличного члена мирового сообщества, а не того агрессивного маньяка, каким она сейчас является. Находясь на этом уровне, подчеркивает гость программы Украина сможет обеспечить и свою безопасность, и европейскую, и мировую.

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