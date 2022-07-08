Специалист по классической филологии Гасан Гусейнов рассказал, что сегодня на фоне войны россии против Украины происходит инволюция языка.

Об этом сообщает онлайн-издание «Утро Февраля».

Как отмечает профессор, обычно говорят об эволюционном развитии языка, но очень редко – о противоположном. В биологии, рассказывает он, это деградация видов живых существ, превращение сложного в простое – инволюция.

«Когда сложное, скажем, психологическое явление, пытаются описать одним общим словом, которое все должно объяснить. На первый взгляд, новое значение у слова появилось, а на деле оно упрощает картину мира», - объясняет Гасан Гусейнов.

В последнее время, констатирует он, некоторые люди пытаются так повлиять на язык, чтобы общество мыслило в простых категориях, а всех людей разделяло на две категории: хорошие мы и враги, которые отказываются жить за нашими правилами.

«Сказать: «Мы начали войну» – плохо. Это значит, что надо заставить человека думать. Сказать: «Мы начали специальную военную операцию» – это значит превратить человека в болвана, который думает «О, они важные, такие значительные. Они знают, они умеют, они сейчас все это сделают», - рассказывает Гасан Гусейнов.

Профессор отмечает, что такие примеры можно увидеть каждый день и все это – инволюция, сознательный выбор двигаться назад. Как другой пример проявления инволюции он приводит тот факт, что люди приписывают своему главнокомандующему владение историческими концепциями и знаниями геополитики. Тем не менее, подчеркивает профессор, все в точности наоборот: это побег в воображаемое прошлое для оправдания своих действий, можно сегодня говорить о Петровской эпохе, но зачем – не объясняется.

«Это – проблема. Политический язык, который идет вспять, и в этом движении сносит все на своем пути», - подчеркивает Гасан Гусейнов.

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