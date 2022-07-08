Об этом она рассказала на канале «Знай.ua».
Прежде всего журналистка спрашивает, кому было адресовано вчерашнее обращение путина: Западу, Украине или самим россиянам как очередное навешивание им на уши?
«Если пипл хавает, то почему бы не вешать? Он сказал, что еще ничего серьезного не начинал в Украине, а почти 37 тысяч трупов россиян - это ничего? Сколько нужно, чтобы было «что-то»? Но на россии «потерь нет» и россияне верят. Или уже не верят? россиянам бы задуматься, что их царь просто откровенно смеется им в лицо над мертвыми родственниками», - подчеркивает Екатерина Котенкова.
Как она отмечает, путин уже позиционировал врагами Литву, Финляндию, Швецию, Норвегию, Японию и россияне этому верят. Вместо этого журналистка советует россиянам задуматься над одним вопросом: если Запад воюет с путиным, как он сам говорит, тогда почему на территории Украины?
«Может быть, это ваш царь просто сошел с ума и решил напасть на мирную страну? Не задумывались ли над этим? И сейчас вас всех просто вовлекает в это болото», - констатирует Екатерина Котенкова.
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Попутно журналистка вспоминает о повестках, которые уже приходят в Москве, и отмечает, что россияне уже не смогут просто слушать своих пропагандистов с телевизоров, им придется идти воевать, вопрос лишь в том, за что – за спрятавшегося в бункере президента, которому все равно на людей.
«Время покажет, кто где будет в этой не нами развязанной войне. Но мы выигрываем ее, это понимают, пожалуй, все уже. И такая нервная вчерашняя реакция путина тому доказательство», - говорит Екатерина Котенкова.
Как сообщала Politeka, Котенкова прокомментировала законопроект №7507 об освобождении переселенцев от платы за коммунальные услуги.
Также Politeka писала о том, что Патриляк рассказал, как СССР пытался обмануть Германию.