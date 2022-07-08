Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, как проходила и чем закончилась польская кампания Советского Союза во Второй мировой войне.

Об этом он рассказал в программе «Исторические хроники».

Как рассказывает аналитик, заключение советско-германского договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и новое военно-политическое положение в Восточной Европе привело к новым оценкам обстановки личным составом красной армии.

«До 5 октября советские войска занимались эвакуацией трофеев с территории, расположенной за западной установленной линией. К сожалению, общие размеры этих трофеев неизвестны. Только войска 5-ой армии вывезли за реку Западный Буг 64 паровоза, 70 пассажирских, 1130 крытых вагонов, 534 платформы, 609 углярок, 104 цистерны и различных грузов», - сообщает Руслан Бизяев.

С 5 по 12 октября, говорит он, советские войска были отведены за линию новой границы, а к вечеру 13 октября германские войска вышли к демаркационной линии на всем ее протяжении.

«Когда выяснилось, что пленных польских офицеров в подавляющем большинстве невозможно использовать в интересах СРСР, 15 131 человек, в основном офицеры и полицейские, были расстреляны весной 1940 года», - отмечает Руслан Бизяев.

Как рассказывает аналитик, подводя итоги польской кампании, Молотов заявил на сессии Верховного совета СССР 31 октября 1939 года, что удара со стороны германской армии, а потом и красной оказалось достаточно, чтобы сломить Польшу.

«Еще 1 октября политбюро ЦК ВКП(б) приняло программу советизации Западной Украины и Западной Беларуси, которая стала неуклонно осуществляться», - говорит Руслан Бизяев.

А уже 22 октября, констатирует он, Народное собрание Западной Беларуси и Западной Украины 27-29 октября провозгласили советскую власть. Этими событиями, отмечает аналитик, завершилось решение польского вопроса в 1939 году, правда, при разделе имущества бывшей Польши не обошлось и без курьезов. В частности, он говорит об исчезновении коллекции антиквариата жени американского посла в Варшаве Энтони Бидла из американского консульства во Львове, занятого красной армией.

«За время оборонительной борьбы в сентябре 1939 года польская противовоздушная оборона записала на свой счет 285 сбитых и 279 поврежденных самолетов. Это число включает и самолеты, ставшие жертвой батареи 75-миллиметровых зенитов, но подавляющее большинство сбитых пришлось на долю 40-миллиметровых автоматов», - рассказывает Руслан Бизяев.

По его словам, после поражения Польши часть зенитных орудий удалось эвакуировать за рубеж, ее пушки и другое имущество нашли применение в армиях этих стран, а большинство же уцелевших зениток стали немецкими трофеями.

Как сообщала Politeka, Бизяев прокомментировал итоги саммита НАТО.

Также Politeka писала о том, что Тизенгаузен прокомментировал отступление россиян со Змеиного.