Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, что россия остается главной угрозой НАТО и со следующего года Альянс будет усиливать свой контингент в Восточной Европе.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторий Панченко.

«НАТО подтвердило, что ключевой военной угрозой остается россия. Более того, НАТО со следующего года собирается достаточно серьезно усилить свой контингент на восточном так называемом фланге. Это, наверное, первое за последние 50 лет серьезное развертывание войск НАТО в этих странах», - рассказывает Руслан Бизяев.

Также он отмечает, что для реализации этих задач еще нужно подготовить инфраструктуру и людей. В целом же аналитик считает, что решение этой задачи займет около года. Кроме этого, подчеркивает гость программы, вопрос упирается в деньги, странам НАТО прямо или косвенно придется увеличить расходы на военные бюджеты.

«Что же касается противостояния с россией, то здесь ситуация концептуально не поменялась. НАТО планирует как бы и не боится открытого столкновения с войсками российской федерации, но считает, что для этого надо подготовиться», - отмечает Руслан Бизяев.

Также аналитик утверждает, что страны НАТО и дальше будут помогать Украине и сейчас все саммиты подобного рода будут проходить довольно часто.

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https://youtu.be/kJkJOI59RAQ











