Белорусско-украинская блогерка основательница движения «Хватит Бояться!» Татьяна Мартынова объяснила, почему не нужно называть Лукашенко президентом и как к нему относятся белорусы.

Об этом она рассказала в программе «Разные люди».

Как рассказывает гостья программы, 5 стран ей предлагали убежище, но она решила приехать именно в Украину.

«Когда вообще была в Киеве еще много лет назад, у меня возникла химия с этим городом и с этой страной. Такое ощущение, что голос крови есть, потому что часть моих родственников из Харькова по дедушкиной линии, дедушка из Николаева, он там родился и вырос», - рассказывает Татьяна Мартынова.

Также она акцентирует на том, что не нужно называть Лукашенко президентом Беларуси, поскольку он – лишь человек, захвативший власть. Не даром, замечает гостья программы, у него столько прозвищ. А между собой же, добавляет она, они вообще о Лукашенко не говорят. Тем не менее, объясняет блогерка, в медиа о нем говорят много, поэтому и ей приходиться следить за новостями, чтобы понимать происходящие процессы.

«Что бы что-то комментировать, надо владеть предметом. Но в обычной жизни люди, с которыми мы встречаемся в быту, мы об этом не говорим. Он настолько уже достал белорусов, что единственно верное решение – это просто его не видеть, не замечать. Потому что, пока вы о человеке говорите, он есть, а как только вы его не замечаете, как только вы выходите в другую информационную плоскость, он перестает быть. Мы же поэтому так долго жили с Лукашенко в одной стране, мы его не видели», - объясняет Татьяна Мартынова.

Как сообщала Politeka, Мартынова рассказала, будет ли белорусская армия воевать с Украиной.

Также Politeka писала о том, что Мартынова рассказала, какой у Лукашенко реально рейтинг среди белорусов.