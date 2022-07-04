Об этом она рассказала в программе «Разные люди».
Как рассказывает гостья программы, 5 стран ей предлагали убежище, но она решила приехать именно в Украину.
«Когда вообще была в Киеве еще много лет назад, у меня возникла химия с этим городом и с этой страной. Такое ощущение, что голос крови есть, потому что часть моих родственников из Харькова по дедушкиной линии, дедушка из Николаева, он там родился и вырос», - рассказывает Татьяна Мартынова.
Также она акцентирует на том, что не нужно называть Лукашенко президентом Беларуси, поскольку он – лишь человек, захвативший власть. Не даром, замечает гостья программы, у него столько прозвищ. А между собой же, добавляет она, они вообще о Лукашенко не говорят. Тем не менее, объясняет блогерка, в медиа о нем говорят много, поэтому и ей приходиться следить за новостями, чтобы понимать происходящие процессы.
«Что бы что-то комментировать, надо владеть предметом. Но в обычной жизни люди, с которыми мы встречаемся в быту, мы об этом не говорим. Он настолько уже достал белорусов, что единственно верное решение – это просто его не видеть, не замечать. Потому что, пока вы о человеке говорите, он есть, а как только вы его не замечаете, как только вы выходите в другую информационную плоскость, он перестает быть. Мы же поэтому так долго жили с Лукашенко в одной стране, мы его не видели», - объясняет Татьяна Мартынова.
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Как сообщала Politeka, Мартынова рассказала, будет ли белорусская армия воевать с Украиной.
Также Politeka писала о том, что Мартынова рассказала, какой у Лукашенко реально рейтинг среди белорусов.