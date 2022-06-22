Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторией Панченко.
Как говорит гость программы, в этом месяце много будет происходить с Украиной, она на пути в ЕС, Зеленского пригласили на саммит НАТО, G7 скоро будет, но все это скорее приглашения, а не действия.
«Всегда надо смотреть на это позитивно, конечно, потому что с вами разговаривают, вас приглашают на свидания, но еще не женятся, обещают, что вот сейчас, много обещаний, надеемся, что какие-то обещания произойдут. Многие люди думают, что нас уже принимают в Европейский Союз, нет, это пока что вас на свидание пригласили, но вам жениться не предложили», - объясняет Гари Табах.
Также он ставит вопрос о поставках оружия. По мнению экс-капитана, США боится победы Украины.
«Чтобы Украина победила – это займет не так долго. Цены на нефть обрушить и дать оружие Украине. Все, перекрыть кислород», - подчеркивает Гари Табах.
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Комментирует он и мнение, что старое вооружение россии станет причиной ее поражение. Ссылаясь на слова Алексея Арестовича, гость программы отмечает, что иногда можно выиграть войну, не победив ни в одной битве, а иногда можно проиграть войну, победив все битвы. То есть, констатирует он, всегда нужно оставлять 10% на то, что может произойти то, что не должно происходить, даже как это случилось с полномасштабным вторжение российских войск.
«Всегда надо быть готовым к войне и вы тогда получите мир», - говорит Гари Табах.
Как сообщала Politeka, Загородний рассказал, как страны Запада начинают конкурировать за внимание Украины.
Также Politeka писала о том, что Жорин рассказал, когда Украина может вернуться к переговорам.