Политолог Тарас Загородний прокомментировал обстановку на фронте, а также рассказал, как страны Запада начинают конкурировать за внимание Украины.

Об этом он рассказал в своем блоге.

За словами эксперта, обстановка на фронтах остается стабильно тяжелой, но поставленное западное оружие, пусть даже в небольшом количестве, уже показывает себя на Донбассе.

«Мы видим, что все чаще точечными ударами уничтожается инфраструктура уже на «ЛНР» и «ДНР», еще один прилет был очень хороший на этих днях. Враг пытается мстить следующим образом: продолжает обстреливать территорию Донецка таким образом тупым, что даже уже сами жители Донецка это ощущают и видят. Все больше свидетельств о том, что они понимают, кто их обстреливает», - рассказывает Тарас Загородний.

Тем не менее, говорит он, пока что украинские военные ждут западное оружие и, соответственно, обучения, как им пользоваться. В частности, напоминает политолог, Борис Джонсон заявил, что за следующие 120 дней они обучат 10 тысяч украинских военных, это не считая постоянных обучений от США на территории стран НАТО.

Попутно эксперт отмечает, что Джонсон прилетел в Украину сразу после Макрона, Шольца и Драги.

«Это хорошо, идет конкуренция за Украину, за внимание Украины и продвижение своих интересов. Британцы как всегда очень конкретны, в очередной раз убеждаешься, что Британия является главным драйвером поддержки Украины, тормошит все страны Европы», - говорит Тарас Загородний.

Также интересные предложения, замечает он, поступают из Польши. В частности, он вспоминает заявление бывшего главы Генерального штаба Польши о том, что они имеют право разворачивать собственную систему ПВО, если россия продолжит обстреливать территорию Западной Украины вблизи границы.

«Судя по тому, что происходит, не исключено, что этот процесс уже идет, потому что все-таки страны Запада уже стараются больше делать, чем говорить. Например, на днях был обстрел Западной Украины, почти все ракеты сбили. Это говорит о том, что наше ПВО становится более качественным», рассуждает Тарас Загородний.

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