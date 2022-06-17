Политолог и военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, будет ли наступление российских войск на Славянск и как к этому готовится Украина.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай24» с Викторией Панченко.

«В целом, да, можно сказать, что наступательные действия на Славянском направлении противник пытается проводить», - констатирует гость программы.

По его словам, этот вывод можно сделать с учетом характера ведения боевых действий, расположения сил российских войск и их продвижения в течение прошлых нескольких недель. К тому же, добавляет Александр Мусиенко, речь идет о трех направлениях, по которым российские войска пытаются подступать к Славянску: южнее Изюма, западнее Лимана и через Святогорск.

В то же время он указывает на то, что эти направления действительно сложны для продвижения. В частности, отмечает политолог, с точки зрения ландшафта, ведь север Донецкой области – это не степь, а все же леса и реки, кроме того, украинские силы выстроили серьезную оборону.

«Конечно, что врагу там будет крайне не просто, наши силы готовы к сопротивлению», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как отмечает эксперт, тактика российских войск не меняется, она имеет все признаки геноцида украинского народа. В частности, он говорит о выборочных бомбардировках и атаках снарядами ствольной и реактивной артиллерии, уничтожении объектов гражданской инфраструктуры, большом количестве жертв среди гражданского населения, разрушении населенных пунктов.

«Фактически россия, можно сказать, не захватывает города в классическом смысле, она их уничтожает. И, конечно, что в таких условиях наши силы принимают меры тактического отступления, потому что, извините, уже и защищать нечего, остаются только фактически руины и выжжено все», - комментирует Александр Мусиенко.

С другой стороны, отмечает он, эти российские войска, которые пытаются подойти к Славянску, вымотаны, им понадобится время для доукомплектации и перегруппировки. А Украина, говорит политолог, тем временем ждет Рамштайн-3 и расширения военной помощи, ведь пока в плане оружия силы не равны.

«У нас сегодня в полной мере нет таких запасов артиллерийских боеприпасов, или артиллерийских систем, или других видов вооружения, которые есть у россии. Хотя я вам хочу сказать, что там тоже не бездонные запасы. Они ведь их тоже не печатают на 3D-принтере», - подчеркивает Александр Мусиенко.

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