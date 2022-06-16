Об этом он рассказал в программе «Личность с Сергеем Дойко».
«Праотец российской федерации Советский Союз напрочь отучил людей критически мыслить», - отметил Борис Тизенгаузен.
По словам эксперта, большую эффективность российской пропаганды во влиянии на россиян можно объяснить тем, что ещё во времена Советского Союза была сформирована эта ментальность россиянина: отсутствие критического мышление и молчаливое кивание на все действия власти.
«Как только ты начинаешь критически мыслить, брать информацию из разных источников, складывать её и делать свои выводы, а не просто есть, что тебе бросают с экрана, то тогда ты начинаешь приходить к неутешительным выводам», - подчеркнул Борис Тизенгаузен.
Как отметил политолог, режим путина основан на страхе и пропаганде.
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Как сообщала Politeka, Алексей Голобуцкий заявил, что если бы мы развивались как нормальное государство 25 лет, у путина не было бы даже шанса.
Также Politeka публиковала слова Романа Цимбалюка: Пока мы будем убивать россиян на украинской земле, Украину никто не бросит.