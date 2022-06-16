Об этом он рассказал в программе «Философия войны».
«Сдерживание россии может производиться с помощью корабельного эмбарго, когда 40% российского экспорта составляют нефтепродукты. Многие люди считают, что нефть и нефтепродукты экспортируют по нефтепроводам, но это не так», - отметил Виктор Савинов.
Как отметил эксперт, нефть и нефтепродукты экспортируются в основном морскими танкерами, поэтому эмбарго на поставки нефти по морю существенно скажутся на российской федерации.
«Если шиппинговое нефтяное эмбарго будет реализовано в полном объеме, то россии придётся каким-то непостижимым образом перебросить с европейского рынка 320 млн тонн нефти. Сделать это кораблями – не представляется возможным», - подчеркнул Виктор Савинов.
По словам эксперта, это может вызывать у россии кризис критического импорта: те деньги, которые россия получает от продажи нефти и нефтепродуктов, она не сможет вкладывать в свой импорт, а без импорта россия существовать не сможет.
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