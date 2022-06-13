Об этом он рассказал в своем блоге.

Как отмечает Олесь Доний, взгляды всех украинцев в определенной степени отличаются, есть разногласия, на которые каждый имеет право. Тем не менее, отмечает он, к компромиссу можно прийти с помощью дискуссии и диалога, которые являются важными социальными элементами. «Чтобы быть сильными и противостоять российской агрессии, нам нужно единство нации. Внутри нации у нас должны быть четкие правила взаимопонимания, сотрудничества, дискуссии и диалога», – объясняет журналист.

Чтобы построить успешную страну, считает он, нужен диалог внутри самой нации, конструктивный дискурс, ведь это позволит определиться с эффективным курсом развития Украины. «Украине необходима мировоззренческая реформация, потому что мы должны стать конкурентоспособной нацией», - подчеркивает Олесь Доний.

Как сообщала Politeka, Сивохо рассказал о ситуации с гуманитарной помощью в Украине.

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