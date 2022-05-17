Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Исторически и географически Украина одна из ключевых территорий на европейской карте. Почему во всех мировых войнах ключевые и жесточайшие бои были именно на территории Украины? Потому что Бог так распорядился, что мы геополитически расположены так, что вокруг нас сходятся все интересы Азии и Европы», - отметил Юрий Подорожний.
По словам эксперта, Украина, не являясь членом ЕС, в настоящее время является одним из главных центров европейских ценностей.
«Украинцы сегодня подчеркивают важность Европейского союза. Если европейцы в конце концов поймут, что ставку нужно делать не на тоталитарную россию, которая всегда будет угрозой существованию Европы, а на демократическую Украину, то произойдет переосознание и мы вступим в ЕС», - подчеркнул Юрий Подорожний.
Как отметил эксперт, перспектива вступления Украины в ЕС пугает страны Старой Европы, потому что это означает полное переформатирование сил внутри Европейского союза.
"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"
Переговоры между Украиной и рф приостановлены: в Офисе президента сделали заявление
Взрыв на Харьковщине, в небе заметили столб красного дыма: выяснилось, надо ли паниковать
До 2500 гривен: украинцы получат дополнительные выплаты, кто может рассчитывать на деньги
Беда настигла Булитко из "Дизель шоу", звезда обратилась к украинцам: "Какое-то время вы меня не будете видеть..."
«Украина, Польша, Балтия и остальные страны Восточной Европы теперь будут не «бедными родственничками» у богатой Старой Европы, а фактически будут диктовать новые тенденции развития ЕС, реформирование которого актуально», - сказал Юрий Подорожний.
Как сообщала Politeka, Юрий Подорожний рассказал, почему пропаганда очень влиятельна в российском обществе.
Также Politeka публиковала слова Олеся Дония: Наша задача – не обращать внимания на россию.