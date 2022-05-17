Про це він розповів на каналі «My.ua».
«Сильні нації вбирають до себе якомога більше: розділити – це завдання тих, хто ділить, а наше завдання – не звертати уваги на росію. Яке до нас мають відношення їхні підручники? Ми про них забули: нам потрібно визначити, наприклад, Гоголь народився в Україні, значить, він діяч української культури», - зазначив Олесь Доній.
За словами експерта, Гоголь може й став згодом москвофілом, але, за його словами, він був бомбою уповільненої дії, адже він підривав російські устої, можливо сам того не усвідомлюючи.
«Це важка персона для осмислення, але у нас ж усі персони не прості. Нічого страшного: ми вбираємо тих, хто писав різними мовами, тих, хто усвідомлював себе українцями і тих, хто не усвідомлював», - підкреслив Олесь Доній.
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Як зазначив експерт, нічого немає поганого у неоднозначності біографії деяких видатних українських діячів: наприклад, певна частина представників «Розстріляного відродження» спочатку підтримувала комуністів – і лише через це їх не можна викреслювати.
«У кожному випадку це важкий вибір: хтось був надмірно гнучким під комуністами, але потім, як Олесь Гончар, перший кидав комуністичний квиток у підтримку України і цим пройшов реабілітацію, принаймні у моїх очах», - сказав Олесь Доній.
На думку експерта, не можна викреслювати певних видатних постатей за скоєні помилки, адже вони все одно являють собою частину української культури: під час вирішення перейменування того чи іншого топоніма цілком може бути винесена їхня кандидатура на обговорення, а народ вже сам вирішить, як що називати.
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