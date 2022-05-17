Громадський діяч Олесь Доній пояснив, що під час перейменувань у рамках дерусифікації неоднозначні українські видатні особистості повинні виноситись на обговорення, адже вони все одно залишаються частиною української історії.

Про це він розповів на каналі «My.ua».

«Сильні нації вбирають до себе якомога більше: розділити – це завдання тих, хто ділить, а наше завдання – не звертати уваги на росію. Яке до нас мають відношення їхні підручники? Ми про них забули: нам потрібно визначити, наприклад, Гоголь народився в Україні, значить, він діяч української культури», - зазначив Олесь Доній.

За словами експерта, Гоголь може й став згодом москвофілом, але, за його словами, він був бомбою уповільненої дії, адже він підривав російські устої, можливо сам того не усвідомлюючи.

«Це важка персона для осмислення, але у нас ж усі персони не прості. Нічого страшного: ми вбираємо тих, хто писав різними мовами, тих, хто усвідомлював себе українцями і тих, хто не усвідомлював», - підкреслив Олесь Доній.

Як зазначив експерт, нічого немає поганого у неоднозначності біографії деяких видатних українських діячів: наприклад, певна частина представників «Розстріляного відродження» спочатку підтримувала комуністів – і лише через це їх не можна викреслювати.

«У кожному випадку це важкий вибір: хтось був надмірно гнучким під комуністами, але потім, як Олесь Гончар, перший кидав комуністичний квиток у підтримку України і цим пройшов реабілітацію, принаймні у моїх очах», - сказав Олесь Доній.

На думку експерта, не можна викреслювати певних видатних постатей за скоєні помилки, адже вони все одно являють собою частину української культури: під час вирішення перейменування того чи іншого топоніма цілком може бути винесена їхня кандидатура на обговорення, а народ вже сам вирішить, як що називати.

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