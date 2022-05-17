Об этом он рассказал на канале «My.ua».
«Сильные нации впитывают в себя как можно больше: разделить – это задача тех, кто делит, а наша задача – не обращать внимания на россию. Какое отношение к нам имеют их учебники? Мы о них забыли: нам нужно определить, например, Гоголь родился в Украине, значит, он деятель украинской культуры», - отметил Олесь Доний.
По словам эксперта, Гоголь может и стал впоследствии москвофилом, но, по его словам, он был бомбой замедленного действия, ведь он подрывал российские устои, возможно, сам того не осознавая.
«Это тяжелая персона для осмысления, но у нас все персоны не просты. Ничего страшного: мы впитываем тех, кто писал на разных языках, тех, кто осознавал себя украинцами и тех, кто не осознавал», - подчеркнул Олесь Доний.
Как отметил эксперт, нет ничего плохого в неоднозначности биографии некоторых выдающихся украинских деятелей: например, определенная часть представителей «Расстрелянного поколения» сначала поддерживала коммунистов – и лишь из-за этого их нельзя вычеркивать.
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«В каждом случае это трудный выбор: кто-то был излишне гибким под коммунистами, но потом, как Олесь Гончар, первый бросал коммунистический билет в поддержку Украины и этим прошел реабилитацию, по крайней мере, в моих глазах», - сказал Олесь Доний.
По мнению эксперта, нельзя вычеркивать определенных выдающихся фигур за совершенные ошибки, ведь они все равно представляют часть украинской культуры: при решении переименования того или иного топонима вполне может быть вынесена их кандидатура на обсуждение, а народ уже сам решит, как что называть.
Как сообщала Politeka, в правительстве заговорили о резком повышении налогов.
Также Politeka сообщала, что Илия Куса заявил, что россия заманивает на свою сторону страны Азии огромными скидками на нефть.