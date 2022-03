Уважаемые европейские коллеги!

Четвертый день подряд информируем Вас о ситуации в нашей стране. Наши самые страшные надежды начинают материализоваться, у нас на глазах.

Так, в ночь на 4 марта российские войска в Энергодаре обстреляли из тяжелой артиллерии, из танков и «Градов» энергоблоки Запорожской АЭС — крупнейшей АЭС в Европе. На станции возник пожар, площадка Запорожской АЭС была захвачена военными РФ, пожарных на станцию не пропускали несколько часов.

Внимание!!! Потенциальный уровень катастрофы приближен к шести Чернобылям одновременно. Русские танкисты знали куда они стреляют. Прямой наводкой по станции. Это террор невиданного уровня.

Наш министр энергетики Герман Галущенко требует от МАГАТЭ вмешаться. "Ядерная и радиационная безопасность врага не волнует ... мы требовали вмешательства международной организации и жестких решений в отношении агрессора. Но их пока нет. Требуем ... принятия самых жестких мер, в том числе со стороны НАТО и стран — обладателей ядерного оружия», — говорится в его заявлении.

Нет времени медлить, нужно активно действовать для спасения жизни людей не только нашей страны, но и всей Европы. Мы солидарны с несокрушимым Президентом нашей могущественной страны – Владимиром Зеленским: «требуется немедленное усиление санкций против государства – ядерного террориста. Нужно немедленное закрытие неба над Украиной, потому что только это может гарантировать, что Россия не будет бить хотя бы ракетами и авиабомбами по атомным объектам».

Уважаемые европейские коллеги, угроза ядерных масштабов стоит перед нами всеми, не зависимо где мы находимся в мире, не позвольте произойти трагедии, от которой мир не сможет реабилитироваться никогда.

Мы несем также сейчас большие потери. Война-это большое горе. Почти каждый час поступают известия, что российские оккупанты снова убили мирных жителей. Кровь вскипает от ярости, когда гибнут наши дети…

Есть потери среди наших воинов. Они бьются как киборги, но в груди - живое сердце. Каждый из них будет почтен как герой. Люди-самое ценное для нас.

Мы, мощная Ассоциация плательщиков налогов Украины обращаемся к Вам четвертый день подряд, но, к моему лично сожалению, от Вас отсутствует какое-обратная связь о принятых Вами мерах, даже вчера на просьбу моего советника вечером опубликовать мое Обращение на Ваших сайтах, по моему поручению, так и это даже не было Вами сделано. Получается так, что весь мир «из закутка» поглядывает на Украину.

Меня не покидает одна только мысль, Неужели сейчас у наших партнеров-друзей нет ни жалости, ни сочувствия к нашим маленьким невинным ни в чем детишкам.

Но я точно знаю, что у украинцев есть чувство гордости быть такими, какими нас увидел весь мир!

В очередной раз, уважаемые коллеги обращаюсь к вам с просьбой! Делайте все возможное от Вас, чтобы спасти наших детей!

Требуйте немедленно закрытия неба над Украиной! Это для нас сейчас единственное спасение!

Григол Катамадзе

Чрезвычайный и Полномочный Посол

Президент ВГО АППУ

Вице-президент ЕАПП

__________

Dear European colleagues!

For the fourth day in a row we inform you about the situation in our country. Our worst nightmares are beginning to materialize, before our eyes.

So, on the night of March 4, Russian troops in Energodar fired from heavy artillery, tanks and "Grad" upon power units of Zaporozhye NPP - the largest nuclear power plant in Europe. A fire broke out at the station, the Zaporizhzhya NPP site was seized by the Russian military, and firefighters were not allowed to enter the station for several hours.

ATTENTION!!! The potential level of the catastrophe is close to six Chernobyls at the same time. Russian tankers knew where they were firing. Direct aiming at the station. This is terror of an unprecedented level.

Our Minister of Energy German Galushchenko demands that the IAEA intervene. "Nuclear and radiation safety does not matter to the enemy… We demanded the intervention of an international organization and tough decisions on the aggressor. But they are not there yet. We demand that the toughest measures be taken, including by NATO and the nuclear-weapon states, "he said in a statement.

There is no time to procrastinate, we need to take active steps to save the lives of people not only in our country, but throughout Europe. We stand in solidarity with the indomitable President of our powerful country, Volodymyr Zelensky: “Immediate sanctions against the nuclear terrorist state are urgently needed. An immediate closure of the skies over Ukraine is needed, because only this can guarantee that Russia, at vey least, will not strike missiles and air bombs at nuclear facilities.”.

Dear European colleagues, the threat of nuclear scale is facing us all, no matter where we are in the world, do not allow a tragedy to occur from which the world will never be able to rehabilitate.

We are also suffering heavy losses. War is a great grief. Almost every hour there are reports that the Russian occupiers have killed civilians again. Blood boils with rage when our children die…

There are losses among our soldiers. They fight like cyborgs, but they have a living heart in their chests. Each of them will be honored as a hero. People are the most valuable thing for us. This distinguishes Ukraine from Russia.

We, the powerful Taxpayers Association of Ukraine, are appealing to you for the fourth day in a row, but to my great regret, you do not have any feedback on the measures you have taken, even yesterday at the request of my advisor to publish my appeal on your website, on my behalf, and it was not even done by you. It turns out that the whole world is looking at Ukraine "from afar".

I am left with only one thought, is it true that our partners now have neither pity nor sympathy for our little innocent children.

But I know for sure that Ukrainians have a sense of pride to be the way the whole world has seen us!

Once again, dear colleagues, I appeal to you! Do your best to save our children!

Demand immediate closure of the skies over Ukraine! This is the only salvation for us now!

Grigol Katamadze.

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary.

President of UNGO TAU.

Vice President of the TAE.