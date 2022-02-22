Экономический эксперт Алексей Кущ поразмышлял над тем, как глобальное противостояние между Китаем и Соединенными Штатами отразится на Украине.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге на сервисе YouTube.

По словам эксперта, сегодня треугольник Китай-Россия-США является одним из главных в мире. В то же время он отмечает, что в азиатском регионе доминируют китайцы, но они пытаются распространить свое влияние на остальной мир. В частности, напоминает Алексей Кущ, когда-то Китай хотел купить у Украины завод «Мотор Сич», но американцы заблокировали это соглашение. «В нынешнем международном раскладе Украине досталась роль «транзитного государства»: говорят вроде бы о нас, но цель всей этой суеты – не мы», - объясняет он.

В целом же, отмечает эксперт, украинская экономика сильно пострадала из-за последних событий в мире. Поэтому, уверен он, несколько следующих лет Украине придется жить в условиях закрытой инвестиционной модели. «Если власть не сумеет к ней адаптироваться и создать инструменты аккумулирования внутренних ресурсов, то у Украины практически нет шансов на успех», - рассуждает Алексей Кущ.

Также он советует отказываться от паразитарной экономической модели, согласно которой рост ожидается из-за внешних вложений и кредитов. «Необходимо понимать, что на кредитные деньги серьёзный экономический рост обеспечить нельзя», - подчеркивает Алексей Кущ.

Как сообщала Politeka, Кущ рассказал о самом простом методе борьбы с контрабандой.

Также Politeka писала о том, что Литвин поразмышлял над тем, какие перспективы имеет китайско-российский союз.