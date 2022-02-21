Економіст Олексій Кущ розповів про ситуацію з несплатою податків великими фінансово-промисловими групами в Україні.

Про це він розповів у програмі Михайла Чаплиги «Скажи-ка дядя».

«Чому в нас в Україні поразка всіх реформ, які на початку ідеї, можливо, були правильними? У нас немає прикладу еліт, а саме коли політичні та економічні еліти починають з себе», - зазначив Олексій Кущ.

За словами експерта, українські економічні еліти, які володіють фінансово-промисловими групами, використовують різноманітні схеми, щоб не сплачувати державі податки.

«Відхилення щодо імпорту та експорту становлять від 30 до 40 мільярдів доларів на рік. В експорті вказуються липові ціни, а в імпорті ціна занижується, щоб платити менше мито», - наголосив Олексій Кущ.

Як зазначив економіст, фінансові групи в Україні не подають правильного прикладу і продовжують працювати так, як їм зручно та вигідно, що тягне за собою неефективність реформ.

«Встановіть моніторинг та порівняння статистичних даних із нашими торговими партнерами. Наприклад, є наша митниця і вона показує, що з Китаю прийшла партія товару – проводьте статистичне порівняння з базою даних китайських митних пунктів», - сказав Олексій Кущ.

Як повідомляла Politeka, політолог Михайло Чаплига розповів, як Україні досягти миру.

Також Politeka публікувала слова Михайла Чаплиги: У влади немає можливості не виконувати Мінські угоди.