Экономист Алексей Кущ рассказал о ситуации с неуплатой налогов крупными финансово-промышленными группами в Украине.
Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка дядя».
«Почему у нас в Украине поражение всех реформ, которые вначале идеи, возможно, были правильными? У нас нет примера элит, а именно когда политические и экономические элиты начинают с себя», - отметил Алексей Кущ.
По словам эксперта, украинские экономические элиты, которые владеют финансово-промышленными группами, используют различные схемы, чтобы не платить государству налоги.
«Отклонения по импорту и экспорту составляют от 30 до 40 миллиардов долларов в год. В экспорте указываются липовые цены, а в импорте цена занижается, чтобы платить меньше пошлину», - подчеркнул Алексей Кущ.
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Как отметил экономист, финансовые группы в Украине не подают правильного примера и продолжают работать так, как им удобно и выгодно, что влечет за собой неэффективность реформ.
«Установите мониторинг и сравнение статистических данных с нашими торговыми партнерами. Например, есть наша таможня и она показывает, что из Китая пришла партия товара – проводите сразу статистическое сравнение с базой данных китайских таможенных пунктов», - сказал Алексей Кущ.
Как сообщала Politeka, политолог Михаил Чаплыга рассказал, как Украине добиться мира.
Также Politeka публиковала слова Михаила Чаплыги: У власти нет возможности не исполнять Минские соглашения.