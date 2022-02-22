Об этом он пишет на своей странице в Telegram.

Кому будет хорошо?

Ему - тому, кто дважды сдался без боя?!

Тому, кто со скрипом завел в Раду голосящих и теперь их вкушают так называемые «справедливые» под председательством Устиновой, которая спокойно уехала рожать в США?!

Не хочу продолжать вопросы - их множество!

И это ой, какой большой вред всей нашей государственности!

Но еще больше жаль тех, кто его слушает, потому что он их юзает!

Но это их выбор!

Могло быть совершенно иначе…

Политикам советую быть подальше от него...потому что он токсичен!

Но у него всегда «все будет хорошо»!

Напомним, Анатолий Матиос изложил переломные события новейшей истории Украины в своей книге

Как сообщала Politeka, бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о действенном механизме ответственности для чиновников

Также Politeka писала, что Анатолий Матиос заявил, что украинские правоохранительные институты переживают кризис