Анатолій Матіос, який займав посаду головного військогового прокурора в 2014 - 2019 роках, виклав важливі події новітньої української історії, безпосереднім свідком яких був.

"Коли живеш у часи світових геополітичних землетрусів і водночас маєш певні державні повноваження — стаєш вимушеним учасником і свідком подій, які нерідко змінюють хід історії. І про них конче треба розповідати іншим, байдужим чи менш поінформованим, щоб уникнути вигадок, домислів і брехні", - переконаний автор.

Мемуари Анатолія Матіоса побачать світ у видавництві «Наш Формат».

Ілюстрації до книги створив український художник, музикант, лідер та вокаліст гурту "От Вінта!" Юрій Журавель.

Книга «Бумеранги долі» Анатолія Матіоса має вийти з друку на початку весни, але вже зараз її можна передзамовити тут.

Як відомо, старша сестра Анатолія Матіоса – Марія є відомою українською письменницею, лауреаткою Шевченківської премії з літератури. Станом на 2011 рік вона видала 14 книг прози та 6 поетичних збірок.

Серед найвизначніших праць Марії Матіос збірка оповідань «Нація» (2001), роман у новелах «Майже ніколи не навпаки» (2007) та роман «Солодка Даруся».

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