Анатолий Матиос, занимавший должность главного военного прокурора в 2014 - 2019 годах, изложил важные события новейшей украинской истории, непосредственным свидетелем которых был.

"Когда живешь во времена мировых геополитических землетрясений и одновременно имеешь определенные государственные полномочия - становишься вынужденным участником и свидетелем событий, которые нередко меняют ход истории. И о них крайне надо рассказывать другим, равнодушным или менее информированным, чтобы избежать выдумок, домыслов и лжи", - убежден автор.

Мемуары Анатолия Матиоса увидят свет в издательстве «Наш Формат».

Иллюстрации к книге создал украинский художник, музыкант, лидер и вокалист группы "От Винта!" Юрий Журавель.

Книга "Бумеранги судьбы" Анатолия Матиоса должна выйти из печати в начале весны, но уже сейчас ее можно предзаказать здесь.

Как известно, старшая сестра Анатолия Матиоса – Мария является известной украинской писательницей, лауреатом Шевченковской премии по литературе. По состоянию на 2011 год она издала 14 книг прозы и 6 поэтических сборников.

Среди самых значительных работ Марии Матиос сборник рассказов «Нация» (2001), роман в новеллах «Почти никогда не наоборот» (2007) и роман «Солодка Даруся».

Напомним, Мария Матиос и семь ее сильнейших цитат: "Можно научить каждого человека любить свою родину"

Как сообщала Politeka, бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал о действенном механизме ответственности для чиновников

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