Капитан первого ранга Военно-Морского флота США в отставке Гарри Табах высказался по поводу сегодняшней ситуации, когда путинская Россия готова начать широкомасштабную войну на территории Украины.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

По словам гостя программы, руководство РФ знает, что сегодня давно уже не 2014 год, хотя и тогда украинцы сумели дать отпор агрессору. В частности, он подчеркивает, что сегодня украинское войско имеет вооружение и опыт, оно в течение 8 лет готовилось к широкомасштабной войне. «Они не дадут Путину пройти», - подчеркивает Гарри Табах.

Кроме того, рассуждает капитан, Путин действует как КГБшник, а лобовая атака – не их метод. «Войск для оккупации Украины у него недостаточно, а просто так вторгаться в страну – зачем? Методами Второй Мировой войны в наши дни действуют разве что где-нибудь в Африке», - объясняет он.

В общем-то, говорит Гарри Табах, сегодня Путину было бы достаточно удобно напасть на Украину, но открытым остается вопрос зачем. К тому же, добавляет он, в случае полномасштабного наступления весь мир восстанет против РФ.

Как сообщала Politeka, Табах рассказал, зачем Россия скапливает войска на украинских границах.

Также Politeka писала о том, что Табах заявил, что бомбить Верховную Раду нет смысла для России.



