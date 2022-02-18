Капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах заявив, що бомбардувати Верховну Раду немає сенсу для Росії, адже таким чином вони «завалять» половину своїх людей.

Про це він заявив в ексклюзивній програмі журналістки Христини Бондаренко «Христя».

«Удар по вашій Верховній Раді, я думаю, не має сенсу. Це політично, напевно, некоректно, що я зараз скажу, бо я гість у вашій країні. Але який сенс їм ударяти по вашій Раді, якщо вони «завалять» половину своїх людей? Немає сенсу в цьому, розумієте», - заявив він.

Гаррі Табах стверджує, що армія США воює дуже добре, але політики заради своїх політичних очок, заради політичних амбіцій можуть наробити таке... Наприклад, Гаррі Табах наводить вихід США з Афганістану.

«Наша наймогутніша, найозброєніша, найпрофесійніша армія за всю історію людства драпанула, кинувши все, кинувши своїх союзників, цивільних, на 100 млрд доларів сучасного обладнання військового. Від кого? Від бородачів, які не вміють писати, читати та не знають, що таке туалетний папір?», - риторично запитав Гаррі Табах.

За його словами, влада США такими діями хотіла заробити політичні очки.

«Не спрацювало. Чи не заробили. Давайте тепер війна в Україні. Це – політичні питання. Відбити нахрап – відбили вже не один раз, і знову відіб'ють. Але все це залежить від ваших політиків. Якщо буде удар по Раді, то я думаю відіб'ють, ще як відіб'ють», - додав він.

Нагадаємо, раніше Politeka повідомляла, що Гаррі Табах порівняв готовність України до війни сьогодні та у 2014 році.

Крім того, Politeka писала, що Гаррі Табах поділився своєю думкою щодо того, що на практиці може означати для України формування політичної осі «Лондон – Варшава – Київ».