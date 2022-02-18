Капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что бомбить Верховную Раду не имеет смысла для России, ведь таким образом они «завалят» половину своих людей.

Об этом он заявил в эксклюзивной программе журналистки Кристины Бондаренко «Христя».

«Удар по вашей Верховной Раде, я думаю, смысла не имеет. Это политически, наверное, некорректно, что я сейчас скажу, поскольку я гость в вашей стране. Но какой смысл им ударять по вашей Раде, если они «завалят» половину своих людей? Нет смысла в этом, понимаете», - заявил он.

Гарри Табах утверждает, что армия США воюет очень хорошо, но политики ради своих политических очков, ради политических амбиций могут натворить такое... В пример Гарри Табах приводит выход США из Афганистана.

«Наша самая могучая, самая вооруженная, самая профессиональная армия за всю историю человечества драпанула, бросив все, бросив своих союзников, гражданских, на 100 млрд долларов современного оборудования военного. От кого? От бородачей, которые не умеют писать, читать и не знают, что такое туалетная бумага?», - риторически спросил Гарри Табах.

По его словам, власть США такими действиями хотела заработать себе политические очки.

«Не сработало. Не заработали. Давайте теперь война вот в Украине. Это политические вопросы. Отбить нахрап – отбили уже не один раз, и опять отобьют. Но это все зависит от ваших политиков. Если будет удар по Раде, то я думаю отобьют, еще как отобьют», - добавил он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Гарри Табах сравнил готовность Украины к войне сегодня и в 2014 году.

Кроме того, Politeka писала, что Гарри Табах поделился своим мнением по поводу того, что на практике может означать для Украины формирование политической оси «Лондон – Варшава – Киев».