Его комментарий прозвучал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«России сейчас не только не до вторжения, но даже не до проекта «Новороссия», не до попытки претендовать на восемь украинских областей, которую предпринял Путин в 2014 году. Об этом проекте давно забыли. Единственное, чего не может допустить Россия – это утрата ОРДЛО. И она держит возле границы на Донбассе именно такие силы, которые могут помешать Украине вернуть свои земли военным путём – не больше. Точнее, Россия не отдаст эти территории до тех пор, пока там не будут проведены выборы, которых она добивается», - полагает Василий Вовк.

Однако, по его мнению, этот вариант не имеет перспектив.

«Даже в России со временем поймут невозможность выборов на оккупированных территориях. А разговоры о российских танках не стоит принимать всерьёз. Если бы эта страна хотела нас захватить, то начала бы не с танков, а с ракетно-бомбовых ударов по стратегическим объектам и высадки десанта», - говорит Василий Вовк.

Как сообщает Politeka, ранее политолог-международник Максим Яли заявил, что ситуация вокруг Украины становится всё более серьёзной, но о полномасштабном вторжении речи пока нет.

Также Politeka сообщала, что, по мнению генерала Сергея Кривоноса, России в случае вторжения не удастся захватить Киев – по крайней мере, быстро и легко.