Генерал Збройних сил України, бойовий командир та співавтор законопроєкту про територіальну оборону Сергій Кривонос пояснив, чому в разі вторгнення російським військам не вдасться захопити і втримати Київ.

Про це він розповів в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Христині Бондаренко на YouTube-каналі «Христя».

«Що стосується Києва, то не проблема вимкнути електрику. Київ тоді без води і світла матиме великі перебої та напругу. Але щоб таке велике місто взяти під контроль, то пробачте, це не один тиждень боїв. Тому що в умовах міської забудови навіть невелика кількість людей, які знають місто і мають бойовий досвід, можуть влаштувати такий кривавий вінегрет, що їм Грозний здасться дитячими забавками. А у нас величезна кількість киян, і не тільки киян, мають бойовий досвід», - зазначає він.

Крім того, продовжує командир, виникає питання: якою кількістю росіяни будуть вести бої?

«Навіть 100-тисячного угрупування буде недостатньо, аби вести бої за Київ. Тому це нереально. Якісь контрольні точки, в першу чергу, аеродроми навколо Києва – це і Біла Церква, і Гостомель, і Бориспіль, і всередині Києва злітна смуга Антонова та Жуляни – цього достатньо. Повітряний ешелон може бути перекинутий. Вони можуть перекинути своїми транспортними літаками основний десант. Але це не вирішить завдання контролю над Києвом», - переконаний Сергій Кривонос.

Це може дестабілізувати ситуацію та посіяти паніку, каже він. «Але з урахуванням того, що люди вміють тримати зброю в руках, завданням влади на той момент буде швидко забезпечити людей зброєю».

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