Генерал Вооруженных сил Украины, боевой командир и соавтор законопроекта о территориальной обороне Сергей Кривонос объяснил, почему в случае вторжения российским войскам не удастся захватить и удержать Киев.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью журналистке Кристине Бондаренко на YouTube-канале «Христя».

«Что касается Киева, то не проблема выключить электричество. Киев без воды и света будет иметь большие перебои и напряжение. Но чтобы такой большой город взять под контроль, простите, это не одна неделя боев. Потому что в условиях городской застройки даже небольшое количество людей, знающих город и имеющих боевой опыт, могут устроить такой кровавый винегрет, что им Грозный покажется детскими игрушками. А у нас огромное количество киевлян, и не только киевлян, имеющих боевой опыт», - отмечает он.

Кроме того, продолжает командир, возникает вопрос: каким количеством россияне будут вести бои?

«Даже 100-тысячной группировки будет недостаточно, чтобы вести бои за Киев. Потому это нереально. Какие-то контрольные точки, в первую очередь, аэродромы вокруг Киева – это и Белая Церковь, и Гостомель, и Борисполь, и внутри Киева взлетная полоса Антонова и Жуляны – этого достаточно. Воздушный эшелон может быть перекинут. Они могут перекинуть своими транспортными самолетами основной десант. Но это не решит задачу контроля над Киевом», - убежден Сергей Кривонос.

Это может дестабилизировать ситуацию и посеять панику, говорит он. «Но с учетом того, что люди умеют держать оружие в руках, задачей власти на тот момент будет быстро снабдить людей оружием».

Politeka сообщала, что руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал о своем отношении к праву украинцев владеть оружием.

Также Politeka сообщала, что Ветеран войны «Пилигрим» дал советы, чем следует запастись в своей квартире на случай начала российской интервенции.