Военный эксперт Александр Мусиенко рассказал, как Китай формирует свою военную доктрину и развивает вооруженные силы и объяснил, почему они не полагаются на защиту России в будущем.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

Александр Мусиенко отметил, что Китай развивает и пытается укреплять свою программу по военной авиации. Он отметил, что, как правило, свою авиацию они базируют на советских моделях. Эксперт рассказал, что Китай сейчас работает над тем, чтобы укреплять свое доминирование в море.

По его словам, Китай не просто наблюдает за конкурентами, а пытается внедрять свою программу по гиперзвуковому оружию и ракетам стратегического назначения. Александр Мусиенко отметил, что, хотя они пока не впереди России или США, однако они также пытаются проводить испытания.

«Здесь они тоже проводят самостоятельную программу. Они не полагаются на РФ. Китай не очень верит в то, что Россия обязательно будет гарантировать им защиту. Все-таки НОАК думают о самостоятельном будущем. Интересно, что Китай, несмотря на то, что там доминирует коммунистическая партия, и казалось бы, что они будут развивать вооруженные силы по советским образцам, это не совсем так», - считает Александр Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что у них есть понимание того, что мир двигается вперед и нужно иметь компоненты, способные быстро выполнять задачи ограниченными силами, но достигать амбициозных целей. Таким образом, говорит Александр Мусиенко, они формируют свою военную доктрину.

Как сообщает Politeka, ранее Руслан Бортник напомнил, что Китай – главный торговый партнёр Украины.

Также Politeka сообщала, что Александр Мусиенко рассмотрел перспективы китайско-российского союза.