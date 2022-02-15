Політолог Руслан Бортник розповів про позицію Китаю щодо міжнародної ситуації, яка склалася довкола України, і пояснив, чому це має таке важливе значення.

Про це він розповів у його відеоблозі на сервісі YouTube.

За словами експерта, Китай доволі довгий час намагався перебувати поза політикою, але врешті решт йому це не вдалося. «Адже з боку США та НАТО він бачить дії проти своїх інтересів, насамперед проти своєї морської торгівлі, а це вже економіка», - пояснює він.

Як розповідає Руслан Бортник, протягом 2014-2015 років Китай займав нейтральну позицію, не вставав на бік ані Заходу, ані РФ, хоча остання неодноразово отримувала вигоду від такої позиції. Тим не менш, констатує політолог, останнім часом позиція Китаю все чіткіше стає проросійською.

Він припускає, що це може бути наслідком посилення китайсько-російських зв’язків, але про економіку в цьому контексті не йдеться. «Росія посідає лише 11 місце серед торговельних партнерів Китаю. При цьому Китай є головним торговельним партнером України, тому він може мати свою позицію в цьому питанні», - зазначає експерт.

За його словами, українсько-китайський товарообіг перевищує 15 млрд доларів. Водночас Руслан Бортник зауважує, що з ЄС в України навіть більший товарообіг, але кожна європейська держава окрема не означає для неї в плані економіки стільки, скільки означає Китай.

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